Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу НАТО спровоцировать украинский кризис привело к бедственным последствиям для Украины.

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По словам отставного военного, если западные страны откажутся от завершения конфликта, то России «ничего не останется, кроме как пройтись маршем по главным улицам Киева».

Макгрегор считает, что страны НАТО допустили серьезную ошибку, когда решили, что Украина сможет противостоять Вооруженным силам (ВС) России. Он отметил, что украинская армия испытывает серьезную нехватку боеприпасов и несет большие потери.