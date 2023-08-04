Росгвардейцам запретили публиковать фото и видео в интернете

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий личному составу Росгвардии выкладывать в интернете и СМИ фото, а также видео с военнослужащими. Об этом сообщает РИА «Новости».

Закон также распространяется на материалы с гражданским персоналом и сотрудниками военных структур России, даже если они уволены со службы. Кроме того, под запрет попали и члены семьи военнослужащих.

Помимо этого, закон вводит возможность поступления на службу в Росгвардию во время мобилизации. Если запасник проходил службу в Росгвардии на тех должностях, которые предусматривают присвоение специальных званий полиции, такой гражданин может подать заявление на прохождение службы в Росгвардии при мобилизации.