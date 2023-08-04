NBC: истребители F-16 не изменят ситуацию в зоне конфликта

Поставка Украине истребителей F-16 не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на NBC News.

«Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию», — приводится в тексте сообщение телеканала.

Кроме того в NBC News отметили, что даже в случае поставок истребителей Украине в ближайшее время, использовать их ВСУ смогут только через какое-то время после прохождения обучения.