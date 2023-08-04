Армия Молдавии получила оружие от США на $3 млн

Глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что армия страны получила от Соединенных Штатов новую партию вооружений на $3 млн. Об этом сообщает РИА Новости.
«Партия, полученная от имени правительства США, дополняет многостороннюю помощь, оказанную за 30 лет молдавско-американского сотрудничества, и будет способствовать обеспечению лучших условий подготовки военнослужащих во время учений, тренировок и миротворческих миссий», — сказал глава военного ведомства, уточнив, что данная помощь оценивается в более, чем $3 млн и была доставлена в молдавскую столицу американскими самолетами.
До этого глава МВД Польши Мариуш Каминьский в своем Twitter заявил, что ведомство передало Молдавии большой груз с оружием, боеприпасами и оборудованием на фоне «попыток внутренней дестабилизации». По его словам, молдавской полиции передали два самолета Hercules и 4 самолета CASA, оружия, боеприпасов и снаряжения от служб, подведомственных МВД.