Армия Молдавии получила оружие от США на $3 млн

«Партия, полученная от имени правительства США, дополняет многостороннюю помощь, оказанную за 30 лет молдавско-американского сотрудничества, и будет способствовать обеспечению лучших условий подготовки военнослужащих во время учений, тренировок и миротворческих миссий», — сказал глава военного ведомства, уточнив, что данная помощь оценивается в более, чем $3 млн и была доставлена в молдавскую столицу американскими самолетами.