Нигер привел армию в полную боевую готовность

Нигер привел войска в полную боевую готовность в связи с ситуацией в стране. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в нигерийской армии сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Мобилизация пока не началась, но было приказано находиться в полной боеготовности на случай возможного развертывания в Нигере», — заявил собеседник издания.

Ранее свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.