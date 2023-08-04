С начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 43 тысяч солдат и более 4,9 тысяч различного вооружения. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что показатель потерь не учитывает эвакуированных в госпитали и за границу раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, которых ликвидировали при ударах по тыловым районам. Из техники ВСУ потеряли 26 самолетов, 9 вертолетов, 1831 танк и других бронемашин, в том числе 25 танков Leopard, 7 танков AMX и 21 БМП Bradley.

Также ВСУ потеряли 747 орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 76 американских систем M777 и 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ с 4 июня безуспешно пытаются вести наступление. 11 июля глава ведомства Сергей Шойгу заявлял, что с начала контрнаступления Киев потерял более 26 тысяч человек.