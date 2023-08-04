Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста с 27 до 30 лет без переходного периода. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Поправки будут внесены в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе».

В соответствии с новым законом, возраст призыва повышается с 27 до 30 лет, а коридор призывников увеличивается с 18 до 30 лет. Всем гражданам этой возрастной категории с 1 января 2024 будет необходимо встать на учет в военкомат, чтобы не стать уклонистом, а также не получить штраф в размере 200 тыс. руб. или в размере зарплаты за период до восемнадцати месяцев.

Изначально планировалось расширить границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также ввести переходный период, но во втором чтении законопроекта эти два пункта были исключены.

При этом в ходе голосования в Совете Федерации сенатор Андрей Клишас оказался единственным среди коллег, кто отказался принимать участие в голосовании верхней палаты парламента по закону об увеличении призывного возраст.