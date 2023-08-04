Призывникам будет запрещен выезд из РФ со дня направления повестки

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на выезд из России гражданам, подлежащим воинскому учету, со дня направления им повестки по месту работы или учебы до явки в военкомат. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон также запрещает призывникам выезжать из России со дня, когда повестка будет размещена в реестре вручения повесток.

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Уточняется, что запрет на выезд применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат. Решение о запрете выезда призывника из РФ будет формироваться военкоматом в день направления гражданину повестки. Ранее запрет на выезд из России действовал с момента, когда повестка считалась врученной.

Указывается, что решение об отмене ограничительных мер формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме. Такое решение подписывается электронной подписью в день явки гражданина по повестке или подтверждения уважительных причин неявки.

О порядке передачи сведений

Помимо этого, законом уточняется порядок передачи сведений о гражданах, обязанных состоять на воинском учете. Ранее региональные власти получали данные о здоровье подлежащих призыву от медицинских организаций и передавали их в электронном виде для учета. Теперь всю информацию региональные власти будут передавать Минздраву, который и обеспечит сбор и передачу сведений в реестр.

Аналогичный порядок действий также распространяется на образовательные учреждения. Теперь сведения от школ и вузов будут направляться региональным властям, которые передадут их в Роспотребнадзор. Ведомство, в свою очередь, передаст сведения в реестр.

Кроме того, получившим в электронном виде повестку гражданам будет направлено уведомление о том, что в случае неявки через 20 дней в военкомат в отношении них будут применены временные ограничительные меры (корреспондирующими законами вводятся штрафы до 30 тыс. рублей). Такое уведомление формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме в момент составления повестки военкома. В день размещения документа в реестре уведомление направляется гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.