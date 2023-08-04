Зеленский провел встречу с командующими ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел «напряженную трехчасовую» ставку. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

Уточняется, что с докладом выступили главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, а также командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский. В ходе встречи обсуждались наступательные и оборонные операции, обеспечение и логистика.

Кроме того, как передает Klymenko Time, поднимался вопрос «зернового коридора» для обеспечения глобальной продовольственной стабильности. Отдельно рассмотрели вопрос развития военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Максимально упрощаем процедуры наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами. Анализ применения высокоточного оружия. Сейчас не время озвучивать детали, но результаты удовлетворительные», — указали украинские командиры в своем докладе.

В конце июля Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего поручил Залужному, командующему ВМС Алексею Неижпапе и министру инфраструктуры Александру Кубракову продумать работу зернового коридора для транспортировки сельхозпродукции по Черному морю.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.