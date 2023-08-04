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МО: войска РФ уничтожили более 900 единиц вооружения ВСУ, в том числе 25 Leopard

Российские войска на линии боевого соприкосновения уничтожили более 900 единиц различного вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Минобороны России назвало общие потери вооружений украинской армии
© РИА Новости

По данным министерства, уничтожены 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков «Leopard», семь французских колесных танков «AMX» и 21 американская БМП «Bradley».

Украинские войска также потеряли 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 артиллерийских систем М777, а также 84 САУ из Польши, США, Франции и Германии, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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