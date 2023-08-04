Минобороны России назвало общие потери вооружений украинской армии

Российские войска на линии боевого соприкосновения уничтожили более 900 единиц различного вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным министерства, уничтожены 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков «Leopard», семь французских колесных танков «AMX» и 21 американская БМП «Bradley».

Украинские войска также потеряли 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 артиллерийских систем М777, а также 84 САУ из Польши, США, Франции и Германии, добавили в оборонном ведомстве.