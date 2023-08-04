Минобороны РФ назвало общие потери ВСУ с начала контрнаступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе контрнаступления за июнь-июль свыше 43 тысяч военнослужащих.
Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"С начала так называемого киевским режимом наступления в течение июня-июля потери Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 тысяч военнослужащих", - сказал он.
По словам Конашенкова, данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.