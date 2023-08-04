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Минобороны РФ назвало общие потери ВСУ с начала контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе контрнаступления за июнь-июль свыше 43 тысяч военнослужащих.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"С начала так называемого киевским режимом наступления в течение июня-июля потери Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 тысяч военнослужащих", - сказал он.

Минобороны России назвало общие потери вооружений украинской армии

По словам Конашенкова, данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

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