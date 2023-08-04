"Ланцеты" продолжают наносить ущерб ВСУ даже после падения

Боевик вооруженных формирований киевского режима поджег свой пикап, загрузив в него обломки барражирующего боеприпаса "Ланцет".

В социальных сетях появилось видео, демонстрирующее последствия произошедшего. Оно начинается с показа лежащих на асфальте дымящихся фрагментов дрона-камикадзе. В кузове видны следы возгорания, в частности внушительных размеров дыра (правда, не сквозная) в правом борту.

Сам снимающий предупреждает других желающих изучать российскую технику, что "никогда не нужно возить остатки "Ланцетов" на машине".

Выдвигаются разные версии, что же могло так воспламениться, но это не важно, главное, что даже после выполнения основной задачи и своей гибели наш беспилотник способен наносить ущерб противнику.

В прошлом, когда издавали книги о Великой Отечественной войне, часто использовали словосочетание "Оружие Победы". Подразумевались пистолеты-пулеметы ППШ и ППС, танки Т-34, КВ-1, ИС-2, орудия МЛ-20, ЗИС-2, ЗИС-3, М-30, Д-1, реактивные установки БМ-13, самолеты Ил-2, Пе-2, Як-3, Ла-7. Всего просто невозможно перечислить.