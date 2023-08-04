Боец ВС России рассказал об интенсивных ударах ВСУ кассетными боеприпасами

«(ВСУ — прим. Ленты.ру) давно не использовали кассетные боеприпасы, а сейчас очень активно их используют, сильно бьют. И дронов-камикадзе стало очень много, они их везде используют», —сказал военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России.