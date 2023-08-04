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La Repubblica: У России есть три козыря против Украины

Россия имеет три важных козыря, которые помогают ей побеждать Украину, – это мощная оборона, тактика боевых генералов и снижение темпов наступления ВСУ, заявил в статье для La Repubblica Джанлука Ди Фео.

La Repubblica: У России есть три козыря против Украины
© ТАСС

Он обратил внимание на то, что ВСУ сбавили темп наступления, поэтому Запад боится, что оно сойдет на нет. При этом на российской стороне мощная оборона и тактика боевых генералов, а украинские силы так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями, передает РИА «Новости».

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Ди Фео пишет, что результаты контрнаступления вызывают растущее беспокойство в Киеве и у союзников. Существуют опасения, что ВСУ не смогут к осени вытеснить российские войска с занятых территорий. Это, отмечает журналист, создаст очень сложную ситуацию не только в военном, но и в политическом плане.

Сценарий, при котором бросок ВСУ в сторону Крыма отложат до конца весны 2024 года Ди Фео считает катастрофическим, поскольку это позволит России еще сильнее укрепиться.

Обозреватель полагает, что украинским войскам не удастся занять Мариуполь и Мелитополь к середине сентября, тогда у России будет много времени для того, чтобы попытаться расколоть союзников Киева.

Поэтому, считает Ди Фео, в дипломатических кругах возобновились разговоры о перемирии по корейскому образцу, которое заморозит линию фронта.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, каким образом Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу.

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