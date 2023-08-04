La Repubblica: У России есть три козыря против Украины

Россия имеет три важных козыря, которые помогают ей побеждать Украину, – это мощная оборона, тактика боевых генералов и снижение темпов наступления ВСУ, заявил в статье для La Repubblica Джанлука Ди Фео.

Он обратил внимание на то, что ВСУ сбавили темп наступления, поэтому Запад боится, что оно сойдет на нет. При этом на российской стороне мощная оборона и тактика боевых генералов, а украинские силы так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями, передает РИА «Новости».

Ди Фео пишет, что результаты контрнаступления вызывают растущее беспокойство в Киеве и у союзников. Существуют опасения, что ВСУ не смогут к осени вытеснить российские войска с занятых территорий. Это, отмечает журналист, создаст очень сложную ситуацию не только в военном, но и в политическом плане.

Сценарий, при котором бросок ВСУ в сторону Крыма отложат до конца весны 2024 года Ди Фео считает катастрофическим, поскольку это позволит России еще сильнее укрепиться.

Обозреватель полагает, что украинским войскам не удастся занять Мариуполь и Мелитополь к середине сентября, тогда у России будет много времени для того, чтобы попытаться расколоть союзников Киева.

Поэтому, считает Ди Фео, в дипломатических кругах возобновились разговоры о перемирии по корейскому образцу, которое заморозит линию фронта.