Эксперт объяснил использование Украиной второго эшелона войск

«Было два корпуса, один сгорел или, по крайней мере, был серьезно побит. Он был подготовлен для прорыва именно в Запорожском направлении, к Азовскому морю и дальше на Крым. Вот приготовили второй корпус, производят перегруппировку», — рассказал Дандыкин.