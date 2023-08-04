Появились кадры с безуспешной попыткой атаки надводного дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военно-морскую базу в Новороссийске. Видео опубликовано на сайте РБК.

На записи видно несколько судов, принадлежность которых определить невозможно из-за дальности съемки. Также слышны многочисленные выстрелы.