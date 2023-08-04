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Появились кадры попытки атаки надводного дрона на военную базу в Новороссийске

Появились кадры с безуспешной попыткой атаки надводного дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военно-морскую базу в Новороссийске. Видео опубликовано на сайте РБК.

На записи видно несколько судов, принадлежность которых определить невозможно из-за дальности съемки. Также слышны многочисленные выстрелы.

Губернатор сообщил подробности атаки на военную базу в Новороссийске

Ранее в сети также появились кадры с моментом взрыва одного из украинских беспилотных катеров, попытавшихся атаковать базу.

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