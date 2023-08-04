МО Литвы заявило, что истребители НАТО 7 раз сопровождали самолеты РФ за месяц

Минобороны Литвы заявило, что истребители НАТО семь раз сопровождали самолеты РФ в июле, передает Reuters.

На литовской авиабазе в июле были размещены четыре истребителя F-16 ВВС Португалии и четыре таких же самолета ВВС Румынии. 2 августа их сменил контингент ВВС Италии.

В Минобороны РФ заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами.

Ранее польский самолет L410 Turbolet, который патрулировал в международном воздушном пространстве над Черным морем, был сопровожден российским истребителем Су-35, сообщает Минобороны Румынии.

По данным Министерства, 5 мая самолет L410 Turbolet польской пограничной полиции, который патрулировал над Черным морем в международном воздушном пространстве совместно с румынской пограничной полицией под эгидой Frontex, был сопровожден около 13.20 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») примерно в 60 километрах к востоку от воздушного пространства Румынии российским истребителем Су-35.