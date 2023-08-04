БМП-3 получит новую систему управления огнем и дополнительную защиту

БМП-3, которую участники СВО считают лучшей машиной в своем классе, получит новые средства защиты от дронов и противотанковых ракет. Улучшение тактико-технических характеристик и боевых возможностей - пример того, как опыт, полученный в ходе спецоперации, учитывается при модернизации и создании новых образцов техники и вооружения.

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БМП-3 создавалась для оснащения мотострелковых войск и по уровню защиты и огневой мощи она значительно превзошла предшественников - БМП-1 и БМП-2. Об этом пишет газета "Красная звезда". У нее улучшенная электроника, средства наблюдения и прицеливания, новая система управления огнем. Кроме того, в перспективе на БМП-3 появится новая система управления огнем с автоматическим обнаружением и селекцией целей. Она будет давать рекомендации по выбору типа снаряда, предупреждать о наличии танкоопасных мест. Упростится и процесс корректировки огня.

БМП-3 получит средства защиты от ударных беспилотников и американских противотанковых управляемых ракет Javelin. И, как сообщил главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения Сергей Абдулов, эта модернизация с учетом опыта СВО будет далеко не последней по причине универсальности БМП-3, ее высокого потенциала развития огневых возможностей и защиты в классе легкой бронетехники.