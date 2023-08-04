Шойгу показали трофейную шведскую БМП CV-90

Командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев показал главе Минобороны Сергею Шойгу захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV-90. Об этом сообщили в МО РФ.

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«Командующий группировкой представил Сергею Шойгу одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники, <…> боевую машину пехоты CV-90», — рассказали в министерстве.

Эту технику оставили отступающие украинские военнослужащие, после того как в БМП выстрелили из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

29 июля в России заявили о захвате первой шведской CV-90 на Краснолиманском направлении. Российские бойцы пояснили, что кумулятивной струей гранаты убило командира БМП, остальной экипаж убежал. При этом в машине не было десанта пехоты.

Combat Vehicle 90 (CV-90) — семейство боевых машин, которые стоят на вооружении армии Швеции с 1993 года. БМП имеют на вооружении 40-миллиметровую пушку, а их броня защищает от попадания 30-миллиометровых снарядов. Швеция в феврале объявила, что отправит Украине 50 таких БМП.