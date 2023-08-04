Российские военные выявили присутствие иностранных наемников под Угледаром

Российские военные выявили присутствие иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР), об это сообщает Дмитрия Донского с позывным Бука.

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По его словам, на угледарском направлении в радиоперехватах зачастую звучит английская речь, что подтверждает данные разведки о том, что на украинской стороне воюют зарубежные военнослужащие.

Ранее заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир отряда специального назначения Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ несут страшные потери, пытаясь атаковать позиции спецназа «Ахмат».