Шойгу заявил о необходимости упреждающих ударов по ВСУ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, находясь на передовом командном пункте «Центр», заявил о необходимости нанесения упреждающих ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Его комментарий был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Он пояснил, что подобные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военных.

Также Шойгу выразил благодарность командованию и личному составу группировки войск за ведение успешных наступательных действий на краснолиманском направлении.

4 августа глава оборонного ведомства проинспектировал пункт управления группировки «Центр» в зоне спецоперации.