Шойгу приехал в пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба по обстановке, характеру действий противника и выполнению ВС РФ боевых задач на тактических направлениях. Глава военного ведомства поблагодарил командование и личный состав за ведение успешных наступательных действий на краснолиманском направлении и овладение более выгодными позициями.

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Мордвичев продемонстрировал Шойгу трофейную шведскую боевую машину пехоты CV-90.

"Командующий группировкой представил Сергею Шойгу одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники - в частности, шведскую боевую машину пехоты CV90. Данная боевая машина, поступившая на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 году, вышла из строя и была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7", - сообщили в Минобороны.

Мордвичев уточнил, что в поставленной странами Запада бронетехнике отсутствуют комплекты запасных частей, инструментов и принадлежностей, поэтому ее оперативный ремонт в зоне боевых действий невозможен.

"Другим недостатком шведской бронемашины является низкий темп стрельбы - она производится тремя магазинами по восемь снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты. Кроме того, у поставленных Украине шведских бронемашин отсутствует комплекс управляемого вооружения и [фиксируется] низкая живучесть из-за высокого силуэта", - пояснили в ведомстве.

CV90 - шведская боевая машина пехоты, ее серийное производство начато в 1993 году. Всего выпущено порядка 1 170 машин в различных модификациях, большая часть из которых поставлена по экспорту в другие страны.

"Министр обороны РФ обратил особое внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с удерживаемых позиций. Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих", - подчеркнули в министерстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами отмечал, что войска генерала Мордвичева "не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление, забирают нужные для войск участки". Шойгу 31 июля также сообщал, что российские войска освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении.