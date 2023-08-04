Губернатор Кондратьев: в результате атаки ВСУ на Новороссийск никто не пострадал

Губернатор раскрыл подробности атаки на военную базу в Новороссийске
При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военную базу Новороссийска никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Такие подробности раскрыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу», — написал глава Кубани.
ВСУ утром в пятницу, 4 августа, предприняли попытку атаки военно-морской базы Новороссийска. Как сообщили в Минобороны России, противник пытался атаковать объект морскими безэкипажными катерами — их уничтожили из штатного вооружения российских кораблей.
Lenta.ru: главные новости