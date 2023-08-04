"РВ": Российский корабль уничтожил морской дрон ВСУ под Новороссийском

В акватории Черного моря в районе села Мысхако у входа в Цемесскую бухту под Новороссийском военный корабль РФ уничтожил надводные дроны, пытавшиеся атаковать флот. Как сообщает Telegram-канал "Военкоры русской весны", в бой вступил сторожевой корабль пограничников, который отбил нападение.

После огня с российского корабля дрон противника загорелся и остался на месте.

Канал также опубликовал фотографии и видеозапись боя. На них видно, как дрон плавает, затем после звуков стрельбы происходит взрыв. При этом корабль погранслужбы остается цел.