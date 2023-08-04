Мобилизация: последние новости на сегодня 4 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 августа 2023, в материале «Рамблера».

Медведев заявил, что контракт с ВС РФ с начала года подписали более 231 тыс. человек

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С 1 января 2023 года до настоящего времени на контрактную службу принято более 231 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-президента, зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Он привел данные Министерства обороны РФ. Отмечается, что систему отбора на службу по контракту удалось успешно адаптировать к условиям специальной военной операции. Как отметил Медведев, сегодня сохраняется задача сделать службу по контракту максимально престижной. Также не менее важно, что удалось существенно повысить социальную защищенность военнослужащих и их семей.

Для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы и обеспечено сохранение их рабочих мест на период прохождения службы, отметил зампред.

В кабмине поддержали законопроект о наказании за уклонение от призыва по мобилизации

В России правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени, сообщает ТАСС.

Наказание, предлагаемое за совершение такого преступления, в проекте отзыва правительства не уточняется. Согласно документу, автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В настоящее время действуют нормы Уголовного кодекса, согласно которым, устанавливается уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы при отсутствии законных оснований. За уклонение от призыва грозит лишение свободы на срок до двух лет. За уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы для освобожденных предусмотрен арест на срок до полугода.

Мобилизованные челябинцы после отпуска возвращаются в зону СВО

Мобилизованные из Карталинского района Челябинской области после отпуска возвращаются в зону проведения специальной военной операции, сообщает «Ура.ру».

Глава района Анатолий Вдовин и председатель Собрания депутатов Евгений Слинкин передали бойцам благотворительный груз и пожелания удачи.