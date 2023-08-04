Спецоперация на Украине 4 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 4 августа 2023 года.

Топчутся на месте: Чего достигли ВСУ за два месяца контрнаступления

Иностранная бронетехника и постоянные «мясные штурмы» не принесли армии Украины сколько-нибудь значимых успехов, сообщает «Российская газета».

Украинские Вооруженные силы два месяца пытаются наступать, ежедневно теряя сотни людей, фактически топчутся на месте. При этом противник продолжает атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой. А контрнаступление несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше.

Не исключено, что это связано с большими потерями, которые украинские военные несут именно в живой силе и технике.

ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники

Украинская армия вновь начала использовать танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 советского производства из-за больших потерь западной техники, сообщают «Известия».

Части бригад Вооруженных сил Украины, оснащенные иностранной военной техникой, понесли значительные потери во время контрнаступления. 47-я бригада ВСУ списала или отправила на ремонт десятки БМП М2 Bradley американского производства. Теперь армия противника задействует советские танки и БМП. В частности это делает 65-я и 118-я бригады.

При этом Киев пока держит в резерве бригады, оснащенные БМП Stryker и Marder и танками Challenger 2.

Танкисты уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Российские танкисты уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Херсонской области, сообщает «Газета.ру».

Огонь велся по заранее определенным координатам. При этом такую работу координируют беспилотные летательные аппараты, и они атакуют технику и склады, которые являются плановыми целями.