Минобороны: российские войска взяли штурмом опорники на Купянском направлении

"В ходе наступательных действий штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе урочища Маньковка", - сообщил Зыбинский. По его данным, российские войска в ходе наступления уничтожили два украинских орудия - гаубицу "Мста-Б" и самоходную установку "Гвоздика".

Ранее Министерство обороны России сообщило о том, что российские войска провели успешные атаки на Купянском и Донецком направлениях в четверг, 3 августа. По данным министерства, наибольшего успеха российским военным удалось достичь под Купянском, где они заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое в Харьковской области и Куземовка в ЛНР.