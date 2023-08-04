Власти Крыма подтвердили работу ПВО на полуострове

Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что на полуострове сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в Telegram.

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По словам Крючкова, ПВО сработала в нескольких районах Крыма — в каких именно, он не уточнил. «Все объекты сбиты», — добавил он. Советник добавил, что в результате произошедшего повреждений и пострадавших нет, а на полуострове работают все службы.

Ранее сообщалось, что жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов в городе. По предварительным данным, в городе сработала система ПВО.