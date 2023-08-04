CNN: Украина столкнулась с «безумной» плотностью минных полей при контрнаступлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке контрнаступления столкнулись с «неимоверной» плотностью минных полей. Об этом зарубежным СМИ сообщили представители украинских властей.
— Украинские вооруженные силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля снижают прогресс, — уточнили в Киеве.
Отмечается, что один из официальных лиц Украины описал плотность мин как «безумную». Как сообщает CNN, киевские власти продолжают снижать свои ожидания от прогресса ВСУ в ходе разрекламированного контрнаступления.
Полковник Дуглас Макгрегор рассказал о потерях ВСУ с начала спецоперации. Он констатировал, что контрнаступление Украины, несмотря на колоссальную помощь НАТО, оказалось провальным и силы Киева на исходе.
Ранее Макгрегор заявлял, что переход российской армии от обороны к наступлению несет за собой для ВСУ потери личного состава в «промышленных масштабах».
Полковник до этого рассказал о безвыходном положении президента Украины Владимира Зеленского. Офицер ранее также заявлял, что США ошиблись в оценке РФ, связавшись с Украиной.