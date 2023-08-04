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CNN: Украина столкнулась с «безумной» плотностью минных полей при контрнаступлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке контрнаступления столкнулись с «неимоверной» плотностью минных полей. Об этом зарубежным СМИ сообщили представители украинских властей.

CNN: Украина столкнулась с «безумной» плотностью минных полей при контрнаступлении
© «Вечерняя Москва»

— Украинские вооруженные силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля снижают прогресс, — уточнили в Киеве.

Отмечается, что один из официальных лиц Украины описал плотность мин как «безумную». Как сообщает CNN, киевские власти продолжают снижать свои ожидания от прогресса ВСУ в ходе разрекламированного контрнаступления.

Полковник Дуглас Макгрегор рассказал о потерях ВСУ с начала спецоперации. Он констатировал, что контрнаступление Украины, несмотря на колоссальную помощь НАТО, оказалось провальным и силы Киева на исходе.

Ранее Макгрегор заявлял, что переход российской армии от обороны к наступлению несет за собой для ВСУ потери личного состава в «промышленных масштабах».

Полковник до этого рассказал о безвыходном положении президента Украины Владимира Зеленского. Офицер ранее также заявлял, что США ошиблись в оценке РФ, связавшись с Украиной.

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