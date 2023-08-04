Мятежники у власти в Нигере заявили, что ответят на любую агрессию ЭКОВАС

Захватившие власть в Нигере мятежники заявили, что сразу ответят на любую агрессию со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), сообщают «Известия».

Также они отозвали полномочия у четырех послов республики и объявили о денонсации военных соглашений с Францией.

Избранный в 2021 году президент Мохамед Базум, которого захватившие власть в стране отстранили от своих обязанностей, считался близким союзником Парижа.

Нигерские военные заявили о смещении Базума, закрытии границ государства и введении комендантского часа. 27 июля военные объявили о закрытии всех учреждений. В стране начались массовые беспорядки.