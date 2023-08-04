Беспилотники «коалиции» США 11 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Международная «коалиция» во главе с США в Сирии за сутки 11 раз нарушила протоколы деконфликтации. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, пишет РИА Новости.

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Как уточнил Кулить, речь идет о несогласованных с российской стороной полетах беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года», — указал он.

По его словам, в районе зоны Эт-Танф проходят международные воздушные трассы. В этой местности растет число нарушений. За сутки было выявлено 17 нарушений: истребителями Rafale, F-35, F-16 и многоцелевым беспилотником MQ-1C.