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Стало известно о ракетном ударе по объектам ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Змиевском районе Харьковской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Стало известно о ракетном ударе по объектам ВСУ под Харьковом
© РИА Новости

По предварительным данным, удар был нанесен по складам ВСУ с артиллерийскими снарядами и ракетами для РСЗО и расположениям личного состава военных Украины.

«Отработала оперативно-тактическая авиация», — приводится в тексте сообщение украинских СМИ.

Ранее сообщалось о взрывах в районе Карантинного острова на юго-востоке Херсона.

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