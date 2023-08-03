Стало известно о ракетном ударе по объектам ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Змиевском районе Харьковской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По предварительным данным, удар был нанесен по складам ВСУ с артиллерийскими снарядами и ракетами для РСЗО и расположениям личного состава военных Украины.

«Отработала оперативно-тактическая авиация», — приводится в тексте сообщение украинских СМИ.