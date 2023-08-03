Зеленский анонсировал международный форум оборонной промышленности на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с руководителями иностранных дипмиссий Украины сообщил, что в стране на осень запланирован международный форум оборонной промышленности, который привлечет максимальное количество иностранных компаний по производству вооружений. Видео с заявлением опубликовал в своем Telegram-канале министр стратегической промышленности страны Александр Камышин.

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«Осенью на Украине пройдет первый форум оборонных индустрий», — заявил Зеленский.

Президент призвал дипломатов работать над тем, чтобы мероприятия посетили как можно больше представителей иностранных компаний. Глава Украины подчеркнул, что есть возможности локализации производства оборонной техники, где можно объединить производство с зарубежными компаниями.