В Турции назначили нового главу генштаба вооруженных сил

По итогам заседания Высшего военного совета Турции, новым главой генерального штаба ВС страны стал генерал Метин Гюрак. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление по связям при администрации президента.

Отмечается, что заседание прошло под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В нём также впервые поучаствовали новые члены кабмина – вице-президент Джевдет Йылмаз, а также ряд министров.

«Генерал-лейтенант, командующий 2-й армией Метин Гюрак назначен новым главой генштаба ВС Турции», – сказано в сообщении источника.

При этом бывший глава генштаба Яшар Гюлер был назначен на пост министра обороны Турции. Кроме того, по итогам заседания были назначены новый глава сухопутных войск страны (Сельчук Байрактароглу), а также начальник ВВС Турции (Зия Кадыоглу). Прошедший совет также войдёт в историю Турции как заседание, по итогам которого звание адмирала турецких ВС впервые получила женщина – полковник ВМС Гёкчен Фырат.