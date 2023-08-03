США задержали военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая
Минюст США сообщил о задержании американского военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая.
Отмечается, что Чжао передавал китайскому разведчику информацию за вознаграждение в $14,8 тыс.
Моряку предъявили обвинения в сговоре и получении взятки должностным лицом с максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы.
Ранее Министерство торговли США ввело санкции в отношении шести юридических лиц Китая, которые, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, включая создание аэростатов.
В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты допускают пересмотр своей стратегии в отношении Китая по мере изучения новых данных об активности китайских аэростатов.