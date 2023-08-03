США задержали военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая

Минюст США сообщил о задержании американского военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

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«Военнослужащий ВМС США, старшина... Томас Чжао... арестован после предъявления обвинения... в получении взяток в обмен на передачу конфиденциальной военной информации США», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Чжао передавал китайскому разведчику информацию за вознаграждение в $14,8 тыс.

Моряку предъявили обвинения в сговоре и получении взятки должностным лицом с максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы.

Ранее Министерство торговли США ввело санкции в отношении шести юридических лиц Китая, которые, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, включая создание аэростатов.