МАГАТЭ не нашло мин на Запорожской АЭС

Специальный корреспондент телеканала «Россия 24» Ольга Курлаева сообщила в своем Telegram-канале, что делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе проверки не обнаружила противопехотных мин и других боеприпасов на крыше энергоблоков Запорожской АЭС.

По ее словам, свою миссию члены этой организации начали с осмотра крыши третьего и четвертого энергоблоков. За осмотром следили российские военные и советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Как заявила журналистка, эксперты МАГАТЭ провели на крышах половину дня, но ничего не нашли.

29 июля в МАГАТЭ сообщили, что Запорожская АЭС перевела пятый энергоблок в режим «холодного останова» спустя три дня после перевода четвертого блока в «горячий останов». Согласно заявлению МАГАТЭ, пятый энергоблок был переведен в режим «холодного останова» утром 28 июля. Пар четвертого блока в настоящее время используется для очистки сточных вод на ЗАЭС.