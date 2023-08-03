В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине

Издание Military Watch Magazine (MWM) выпустило материал о российском истребителе Су-35, где в числе прочего заявляется, что он показал «ошеломляющие результаты» в ходе боевых действий на Украине. Статья доступна на сайте издания.

По утверждению авторов, Су-35 сыграл важную роль в военных действиях России как в Сирии, так и на Украине, и все чаще используется российской авиацией для обеспечения господства в воздухе.

«Су-35 сбил гораздо больше самолетов класса "воздух-воздух", чем любой другой истребитель после окончания холодной войны, участвуя в крупных воздушных боях с украинскими подразделениями истребителей четвертого поколения, где одержал ошеломляющие победы», — указывает издание.

Также оно привело десять улучшений истребителя по сравнению с предшественником, истребителем Су-27, на смену которому и пришел Су-35.