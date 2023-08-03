Поисковики нашли останки убитых фашистами женщин и детей под Курском
Поисковики нашли новое захоронение на месте массовых казней гитлеровцами во время Великой Отечественной войны в урочище Знаменская роща под Курском, сообщает РИА Новости.
По информации источника, на месте захоронения найдены останки в основном женщин, детей и пожилых людей.
За время оккупации Курской области в годы войны здесь были убиты более 18 тысяч мирных жителей.
В мае в парке «Сильвия», входящем в состав Гатчинского музея-заповедника, были найдены массовые захоронения останков мирных советских граждан, предположительно, расстрелянных гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны.
Руководитель отряда Андрей Клементьев сообщил, что отряд работает в парке «Сильвия» второй год подряд и что в прошлом году ему удалось обнаружить там останки 132 человек. Согласно анализу собранных материалов, с октября 1941 года по январь 1944 года в Гатчине находился штаб немецкой полиции безопасности СД.