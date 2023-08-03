США планируют заключить с Украиной контракты по оружию на $16,4 млрд
Пентагон планирует заключить с Украиной контракты по поставкам оружия на сумму 16,4 миллиарда долларов. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист газеты Politico.
Уточняется, что всего Пентагон планирует заключить контракты почти на 40 миллиардов долларов – из них 16,4 миллиарда будут выделены на «инициативу по помощи в безопасности Украины», а ещё 20,5 миллиарда пойдут на восстановление собственных запасов оружия.
«Пентагон работает над заключением контрактов почти на 40 миллиардов долларов для поставок Украине и пополнению военных запасов США, продолжая отправку боеприпасов, транспортных средств и ракет Киеву», – сказано в сообщении журналиста.
Ранее Пентагон заключил контракт на производство и поставку ракет для Индии, Франции, Австралии и Нидерландов.