США планируют заключить с Украиной контракты по оружию на $16,4 млрд

Пентагон планирует заключить с Украиной контракты по поставкам оружия на сумму 16,4 миллиарда долларов. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист газеты Politico.

Уточняется, что всего Пентагон планирует заключить контракты почти на 40 миллиардов долларов – из них 16,4 миллиарда будут выделены на «инициативу по помощи в безопасности Украины», а ещё 20,5 миллиарда пойдут на восстановление собственных запасов оружия.