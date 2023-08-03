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СМИ: в Херсоне слышатся мощные взрывы

В Херсоне, подконтрольном украинским военным, слышатся сильные взрывы. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.

СМИ: в Херсоне слышатся мощные взрывы
© РИА Новости

По данным источника, в районе Берислава работает российская оперативно-тактическая авиация.

Напомним, что в среду, 2 августа, в Херсоне также были слышны мощные взрывы. Предположительно, российские РСЗО наносили удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра.

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Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ прекратили попытки форсировать Днепр.

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