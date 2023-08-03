СМИ: в Херсоне слышатся мощные взрывы
В Херсоне, подконтрольном украинским военным, слышатся сильные взрывы. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.
По данным источника, в районе Берислава работает российская оперативно-тактическая авиация.
Напомним, что в среду, 2 августа, в Херсоне также были слышны мощные взрывы. Предположительно, российские РСЗО наносили удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ прекратили попытки форсировать Днепр.
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