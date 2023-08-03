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Шведский самолет-разведчик пролетел рядом с российской границей

Согласно данным отслеживающего перелёты ресурса flightradar24, вдоль российско-финской границы пролетел разведывательный самолёт ВВС Швеции Gulfstream IV SP Korpen. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шведский самолет-разведчик пролетел рядом с российской границей
© wikipedia.org

Уточняется, что самолёт пролетел над озером Инари, которое находится на севере Финляндии, после чего свернул на юг и полетел вдоль российской границы. Как отметил эксперт по воздушной авиации Миикка Хулт, это был первый подобный полёт со стороны шведского судна – ранее разведывательные полёты на территории Финляндии проводились с помощью самолётов из США.

Ранее в Министерстве обороны Израиля сообщили, что Финляндия получит систему противоракетной обороны «Праща Давида», которая была разработана Израилем совместно с США.

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