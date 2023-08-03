Шведский самолет-разведчик пролетел рядом с российской границей

Уточняется, что самолёт пролетел над озером Инари, которое находится на севере Финляндии, после чего свернул на юг и полетел вдоль российской границы. Как отметил эксперт по воздушной авиации Миикка Хулт, это был первый подобный полёт со стороны шведского судна – ранее разведывательные полёты на территории Финляндии проводились с помощью самолётов из США.