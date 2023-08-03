Шведский самолет-разведчик пролетел рядом с российской границей
Согласно данным отслеживающего перелёты ресурса flightradar24, вдоль российско-финской границы пролетел разведывательный самолёт ВВС Швеции Gulfstream IV SP Korpen. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что самолёт пролетел над озером Инари, которое находится на севере Финляндии, после чего свернул на юг и полетел вдоль российской границы. Как отметил эксперт по воздушной авиации Миикка Хулт, это был первый подобный полёт со стороны шведского судна – ранее разведывательные полёты на территории Финляндии проводились с помощью самолётов из США.
Ранее в Министерстве обороны Израиля сообщили, что Финляндия получит систему противоракетной обороны «Праща Давида», которая была разработана Израилем совместно с США.
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