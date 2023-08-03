Варшава продолжит наращивать войска на границе с Белоруссией

Группировка войск на границе с Белоруссией будет усилена, ее численный состав вырастет, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Об этом пишет РИА «Новости».

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Блащак подчеркнул, что власти Польши предпринимают значительные усилия к тому, чтобы обеспечить безопасность страны.

Вместе с тем, уточнил министр, на границе якобы происходят провокации. Соответственно, добавил он, необходимо усиление группировки.

Замглавы Генштаба ВС Марек Соколовский рассказал, в свою очередь, что на границу с Белоруссией уже переброшены военные вертолеты.