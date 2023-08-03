Варшава продолжит наращивать войска на границе с Белоруссией
Группировка войск на границе с Белоруссией будет усилена, ее численный состав вырастет, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Об этом пишет РИА «Новости».
Блащак подчеркнул, что власти Польши предпринимают значительные усилия к тому, чтобы обеспечить безопасность страны.
Вместе с тем, уточнил министр, на границе якобы происходят провокации. Соответственно, добавил он, необходимо усиление группировки.
Замглавы Генштаба ВС Марек Соколовский рассказал, в свою очередь, что на границу с Белоруссией уже переброшены военные вертолеты.
По его словам, пилоты имеют опыт боевых действий в Афганистане и всегда готовы к бою. Он уточнил, что в случае необходимости летчики применят оружие без колебаний.
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