Новый способ борьбы с дронами снизил защиту танков ВСУ

Украинские танкисты стали использовать для борьбы российскими дронами-камикадзе самодельные системы РЭБ. Инновация принесет больше вреда, чем пользы, считают в Popular Mechanics: работающие на гражданской частоте "глушилки" мешают работе собственных дронов и привлекают внимание ракет с наведением по радиосигналу.

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Российские дроны "Ланцет" - вместе с ударными вертолетами, артиллерией и минами, - стали бичом украинской бронетехники, ее чумой и разорением. "Ланцеты" бьют в самую незащищенную проекцию, верхнюю, прикрытую тонким стальным листом. Даже если там есть блоки динамической защиты - как на самых смекалистых танках, - попадание дрона, его детонация и срабатывание блока ДЗ вызывают у экипажа контузию. Если танк при этом останавливается, его накрывает артиллерия.

Что уж говорить о слабозащищенных самоходках. Уже стали привычными кадры, как по полевым дорогам, величественно колыхаясь, улепетывает какой-нибудь Paladin или Crab. Потом сзади в него прилетает Х-образный аппарат и сцена заканчивается грандиозным пожаром.

Не спасают от "Ланцетов" ни лесные захоронки, ни приваренные к башням панцирные сетки. В сети появилось фото решения проблемы в стиле хайтек: на танковой башне размещена небольшая коробочка с уходящими внутрь проводами. Из описания следует, что это глушилка канала управления "Ланцетом", способная сбить дрон с пути истинного.

Статистика отраженных атак отсутствует, но даже если устройство и эффективно против вражеских дронов-камикадзе, оно серьезно осложнит жизнь и операторам своих БПЛА, работающих на той же частоте. "Ланцеты", как и большинство дронов в зоне СВО, используют гражданский диапазон 900 мГц.