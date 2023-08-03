Медведев назвал число поступивших на службу в ВС с начала года контрактников

С 1 января по 3 августа 2023 года на службу в Вооруженных силах (ВС) России поступили более 231 тысячи контрактников. Об этом в ходе совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Видео с совещания опубликовано в Telegram-канале политика.