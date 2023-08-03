Украина начала перебрасывать на юг советскую технику из-за потери западной

Обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при наступлении пустили старые советские танки и БМП из-за огромных потерь западной техники.

«Из-за больших потерь украинцы начали перебрасывать на передовую менее оснащенные бригады с советскими танками Т-72 и БМП», — указал он.

В статье отмечается, что с начала контрнаступления на Южном направлении украинским войскам пришлось столкнуться с сильной российской артиллерией в сочетании с минными полями. Журналист уточняет, что в итоге украинцы вынуждены покидать свои позиции и отступать.

Обозреватель считает, что решение отправить на передовую оснащенные советской техникой бригады может спровоцировать большие беды: если такая машина наедет на мину, то ее экипаж практически не будет иметь шансов выжить.