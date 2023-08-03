СМИ: ради покупки танков Leopard 2 Италия ущемляет малоимущих

Италия намерена закупить немецкие танки Leopard за счет ущемления самых бедных слоев населения и экономии бюджетных денег на социальных выплатах. К такому выводу пришла газета IL Fatto Quotidiano.

Ранее на фоне российской спецоперации на Украине Италия приняла решение закупить немецкие танки Leopard 2 в рамках перевооружения национальных вооруженных сил.

По данным IL Fatto Quotidiano, правительство Джорджи Мелони планирует потратить на закупку танков последнего поколения Leopard 2-A8 от четырех до шести миллиардов евро. При этом точное число боевых машин пока не разглашается, но предполагается, что их будет более ста.

«При этом итальянское правительство сначала объявило о миллиардных инвестициях в оснащение страны танками последнего поколения, а затем выставило за дверь 169 тысяч семей, уведомив их по СМС о прекращении выплаты пособия для малоимущих, так называемых «доходов по гражданству»», - отмечается в статье.

Изначально, с 1 августа, пособия будут лишены трудоспособные граждане. А для всех остальных «доход по гражданству» будет отменен с 1 января 2024 года.

«За те три года, когда в полной мере осуществлялись выплаты «дохода по гражданству», они обходились бюджету в среднем в сумму около восьми миллиардов евро в год», - напоминает газета.

Прямой связи между оружием, отправленным в Киев, и инвестициями в танки Leopard журналисты не увидели, однако заметили, что это ресурсы, которые придется выделить на закупку того, что было передано Украине.

«Фактически, чтобы финансировать покупку новых танков потребуется (…) ущемлять бедные слои населения», - констатировало издание.