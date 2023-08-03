Минобороны: российские средства ПВО уничтожили 38 дронов ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 38 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом говорится в сводке, опубликованной в Telegram-канале Минобороны России.

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Согласно сообщению ведомства, беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Нововодяное, Рубежное, Николаевка и Приволье Луганской народной республики (ЛНР), Докучаевс, Спорное, Кременец, Берестовое, Евгеновка, Володино Донецкой народной республики (ДНР), а также Широкое и Любимовка Запорожской области.

Кроме того, как передает Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны в течение суток были перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял, что силами ПВО на юго-западе региона в ночь на 3 августа были сбиты шесть беспилотников.