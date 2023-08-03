МО РФ сообщило об успешных контратаках на Донецком направлении

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой народной республики», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.