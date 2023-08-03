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МО РФ сообщило об успешных российских контратаках на Донецком направлении

Минобороны России сообщило об успешных российских контратаках. Они прошли на Донецком направлении.

МО РФ сообщило об успешных контратаках на Донецком направлении
© ТК «Звезда»

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой народной республики», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.