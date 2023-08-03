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Советник врио главы ДНР Гагин заявил о концентрации резервов ВСУ в районе Старомайорского

Украинские войска сконцентрировали силы под населённым пунктом Старомайорское. Там они находятся в ловушке и несут большие потери. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

В ДНР заявили о концентрации резервов ВСУ в районе Старомайорского
© globallookpress.com

Он поделился, что командование ВСУ перебросило под Старомайорское серьёзные силы. Украинские военные постоянно пытаются отбить это село, однако попадают на мины и под огонь артиллерии ВС России.

«Населенный пункт стал для них своего рода ловушкой, при помощи которой [мы] сокращаем их численность», — приводит ТАСС слова Гагина.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о переброске восьми тысяч украинских бойцов в район Орехова и Гуляйполя.