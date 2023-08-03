ВСУ получат БМП Rosomak

В настоящее время в Польше продолжается подготовка 44-й отдельной механизированной бригады. Это соединение является новым, так как было сформировано в 2023 году.

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Как сообщается, один из батальонов, вооруженный предоставленными польской армией боевыми машинами пехоты BWP-1 (выпускавшаяся по лицензии советская БМП-1), уже находится в районе боевых действий. Как ожидается, скоро туда отправятся другие подразделения.

В настоящее время в составе "сорок четвертой" имеется рота танков Leopard 1A5, которую по мере поступления техники предполагается развернуть до батальона.

В артиллерийском дивизионе есть самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика". По всей видимости, они также предоставлены Варшавой.

Кроме того, судя по обнародованным фотографиям, часть из первых ста единиц колесных БМП Rosomak, планируемых к поставке в этом году, тоже попадет в эту бригаду.

Здесь же имеются канадские бронеавтомобили Roshel Senator. Эти 8-тонные транспортные средства первоначально создавались для выполнения полицейских задач. Они не имеют специальной V-образной противоминной защиты и способны перевозить до двенадцати человек. Толщина брони - 10 мм.

Двигатели - производства Ford, мощность - 330 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 110 км/ч. Запас хода - 800 км.

Сюда же направлены поставленные Словенией два десятка бронетранспортеров Valuk, являющихся версией австрийских Pandur I.

Их боевая масса - 13300 кг. Мощность двигателя - 250 л.с. Скорость - до 100 км/ч. На одной заправке могут проехать до 700 км. В качестве вооружения используются 12,7-мм пулеметы и 40-мм автоматические гранатометы. Вместимость - девять человек.